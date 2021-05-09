日本疫情蔓延至大都會外　全國連續3天　單日新增確診個案逾6,000

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-10 21:22

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第4波疫情在多地肆虐，14個都道府縣5月8日單日確診個案均打破疫情以來記錄。更具傳染性的變種病毒正在傳播，令疫情更加嚴峻。全國5月9日新增逾6,400宗確診個案，單日個案連續第3天增加超過6,000宗。

日本新冠肺炎疫情：圖為5月9日日本有示威者在東京抗議，他們反對舉行東京奧運。（Getty）

日本重症個案在5月9日亦增加13宗，至破記錄的1,144宗。首都東京9日新增1,032宗確診個案，是連續第2天超過1,000宗。

北海道同日新增506宗確診個案，連續兩天打破單日確診個案記錄。當地8日新增403宗個案，比9日少逾100宗。

福岡縣同日亦增加529宗確診個案，單日個案數目繼8日破記錄的519宗個案後，再次打破疫情以來新高。

↓想看看日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

全國目前正面臨第4波疫情，日本8日新增逾7,000宗個案，是自1月22日以來最高的記錄。

14個都道府縣8日的確診個案亦創下當地單日新高，包括北海道、群馬縣、新潟縣、石川縣、愛知縣、滋賀縣、岡山縣、廣島縣、香川縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣；福島當天新增71宗個案，數目與創記錄的5月7日持平。