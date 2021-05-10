內塔尼亞胡：耶路撒冷是以色列首都　不會停止建設

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-10 09:01

以色列人和巴勒斯坦人於東耶路撒冷衝突持續，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）重申耶路撒冷是以色列首都，會繼續在耶路撒冷建設。

圖為5月9日，巴勒斯坦人在以色列前往耶路撒冷舊城聖殿山的入口與警方理論。（Reuters）

內塔尼亞胡5月9日發表講話，表示耶路撒冷是以色列首都，正如每個國家都會建都及在首都建設一樣，以色列有權在耶路撒冷建都及建設。

東耶路撒冷衝突在上周發生，在5月7日穆斯林齋戒月（Ramadan）的最後一日，數以萬計巴勒斯坦人聚集在阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque），抗議在以色列建立殖民區，把巴人逐出家園。期後示威演變成衝突，以色列警方以水砲、催淚氣體及橡膠子彈等驅散示威者，造成超過200人受傷

教宗方濟各呼籲停止衝突，認為暴力只會產生暴力，呼籲各方尊重耶路撒冷的多元文化信仰。美國亦對事件表示深切關注，並希望當局能以同情和尊重的態度對待巴人。

以色列1967年佔領東耶路撒冷後，單方面宣布整個耶路撒冷為以色列「首都」。巴勒斯坦要求建立一個以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。國際社會普遍不承認以色列對整個耶路撒冷擁有主權。