東京奧運｜第四波疫情擴大　民眾上街反對　近六成受訪者籲取消

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-10 16:21

日本東京2021年7月23日舉行奧運會及殘奧會，但是日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，國內呼籲取消舉辦的聲音愈來愈大。

距離奧運會及殘奧會舉行尚餘74天，但疫情持續從日本的大都會蔓延開去，9日已是連續第3天新增確診個案多逾6,000宗。9日新增6,493確診個案、65人死亡。

東京繼續是日本的重災區，新增1,032宗、大阪新增874宗、北海道新增529宗、福岡新增506宗。由此看來疫情已從大都會擴散至所有地區。此外重症患者在7日也刷新紀錄，多達1,131人。

日本新增確診個案在8日達7,000個，這是1月以來首次。

2020年11月17日，國際奧委會主席巴赫到訪位於日本東京的國立競技場。（Getty）

日本《讀賣新聞》5月10日報道稱，5月7日至9日實施的日本全國輿論調查結果顯示，關於今年夏天的東京奧運會，59%受訪者認為應該「取消」，23%受訪者表示應該「無觀眾舉辦」，16%的受訪者認為應該「限制觀眾人數舉辦」。

近日，日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，日本國內要求取消東京奧運會的聲音不斷出現。日本律師聯合會前會長宇都宮健兒從5月5日開始，在網上發起要求取消奧運會的簽名。截至5月10日上午，支持停辦奧運的人數超過31萬。

民眾上街反對舉行

日本東京都正因疫情延長實施緊急事態宣言，但9日仍舉行東京奧運田徑測試賽，比賽雖採無觀眾方式進行，仍引起民眾不滿，約100人在週邊遊行抗議，訴求停辦東奧。

共同社稱，抗議民眾昨天在新宿區的「日本奧林匹克博物館」前集合，約下午6時起在國立競技場附近遊行抗議，手舉寫着「比起奧運，應優先守護人命」、「停止傳聖火」等標語與旗幟。

日本女星石原里美助陣東京奧運火炬傳遞（點擊圖集瀏覽）：

據日本電視台5月10日報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將延期訪問日本。巴赫原計劃5月17日在廣島市出席聖火傳遞的儀式，並在18日會見日本首相菅義偉。

日媒稱，這與日本國內決定延長多個地區的緊急狀態有關。巴赫延期訪日的消息預計將在10日晚正式發表。