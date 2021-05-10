文在寅就職4週年演說：將提高財政支出增加就業

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-10 20:50

據路透社報道，韓國總統文在寅5月10日表示，政府將在必要時進一步提高財政支出，以增加就業。韓國正面對20年來最嚴重的失業率。

文在寅在就職4週年的演講中還表示，政策將側重於確保經濟今年增長超過4%。此一前景比企劃財政部目前預期的增長3至4%更為樂觀。

「我們將更多關注正在經歷艱困的年輕人及婦女。在迅速執行（現有）就業預算的同時，在必要時擬製更多財政支出也是一個選項。」文在寅在電視演講中表示。

圖為5月10日，韓國總統文在寅於青瓦台發表就職4週年演說。他說會利用21日在美舉行的韓美峰會，推動重啟韓朝及韓美對話。（AP）

決策制定者採取積極的刺激措施，帶動國內經濟温和復甦。政府2020年承諾通過4項追加預算支出約310萬億韓元財政支出。

出口激增，超過了國內需求，但失業狀況一直持續到今年第一季，使得1至3月失業率達到20年以來最高的5%。

這對自稱「就業總統」的文在寅的形象是一大傷害。他曾承諾在5年任期內每年新增50萬個就業崗位。

文在寅的五年任期將在2022年結束。