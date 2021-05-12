英媒：卡塔爾改變LNG全球最大項目擴張策略　重心轉向中國

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-12 14:00

英國媒體引述消息人士5月11日稱，卡塔爾正在改變液化天然氣（LNG）依賴西方大國擴張策略，將重心轉向中國。

據英國路透社5月11日報道，卡塔爾正在商談讓中國企業成為其LNG擴張項目的合作伙伴，以改變在技術和全球擴張方面對西方大國的依賴。這個項目是全球最大的LNG項目。

報道引述3名知情人士表示，卡塔爾能源業巨頭卡塔爾石油公司（Qatar Petroleum）正與中石油與中石化等多家中國企業就規模287億美元的卡塔爾北田（North Field）擴大項目的股權進行磋商。北田擴大項目為全球最大單一LNG計劃。

目前，西方石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌（Royal Dutch Shell）、康菲（ConocoPhillips）、道達爾（Total）、雪佛龍（Chevron）以及意大利石油生產商埃尼集團（Eni，Ente nazionale ldrocarburi）也已受邀競購入股。

其中1名消息人士透露，中海油對卡塔爾的天然氣項目「非常感興趣」，正在討論5%的股權，目前還不清楚談判進展。

自1990年代初以來，卡塔爾就仰賴包括埃克森美孚、殼牌、道達爾在內的國際企業，助其發展LNG行業。這些西方巨頭則獲得有利可圖的長期供應合約進行交換。

但隨着美國頁岩氣革命，以及抗擊氣候變化朝再生能源轉型的壓力漸增，西方對進口天然氣的興趣已經下降。