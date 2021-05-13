Bitcoin支持者反駁馬斯克　稱75%的開採使用可再生能源

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-05-13 17:00

特斯拉（Tesla）行政總裁（CEO）馬斯克5月12日宣布特斯拉將停止接受比特幣（Bitcoin）付款，因為擔心比特幣會開採使用更多化石燃料。

馬斯克出於環保考慮而停止接受比特幣付款。消息一出，比特幣的一些堅定支持者紛紛在社交媒體上發文，反駁馬斯克的説法，並質疑他對比特幣的誠意。

Morgan Creek Digital創辦人Anthony Pompliano發文稱，75%的比特幣開採是通過可再生能源完成的。他可能參考了劍橋大學（University of Cambridge）的2020年全球加密資產基準研究，該研究表明76%的加密貨幣礦工使用可再生能源發電作為其能源組合的一部分。報告稱，據報近62%的礦工使用水力發電。

美國商業情報分析公司MicroStrategy的CEO塞勒（Michael Saylor）則發文稱，那些擔心比特幣能源消耗的人看待它的方式是錯誤的。MicroStrategy是世界上持有比特幣最多的上市公司。

塞勒説，除了挖掘比特幣外，在比特幣交易中沒有使用任何增量能量，「諷刺的是，在比特幣交易中沒有使用增量能量。這些能源用於保護加密資產網絡，考慮到所有因素，隨着時間的推移，對化石燃料消耗的淨影響（net impact）將是負面的。」