巴西將暫停生產科興疫苗　指原材料供應在中國遇上清關延誤問題

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巴西聖保羅州（Sao Paulo）布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興生物合作生產新冠肺炎（COVID-19）疫苗，但聖保羅州政府5月12日表示，巴西生產疫苗的原材料會在5月14日前耗盡，原因是有一批原材料在中國出口清關時遇上延誤。

巴西新冠肺炎疫情：圖為4月26日巴西一名公民在里約熱內盧接種他第二劑新冠肺炎疫苗。疫苗由中國科興生物研製。（Reuters）

州長：「外交敵意」導致問題

州長多利亞（Joao Doria）表示，研究所14日會向衞生部交付100萬劑疫苗，之後由於原材料短缺，需要停止生產。

多利亞認為「外交敵意」導致出現清關延誤問題，他主張聯邦政府應該為自己嚴厲批評中國，而向北京政府道歉。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月5日稱新冠病毒（SARS-CoV-2）可能是在實驗室製造，目的是為發動生物戰，他又被指暗示是中國發起這場生物戰。

布坦坦研究所所長科瓦斯（Dimas Covas）5月12日在新聞發布會上表示，和之前預期一樣，運往巴西的疫苗活性成份不會在13日前完成中國的出口清關。他又稱，未有中國有關部門批准貨運的確實日期。

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