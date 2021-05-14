日本新版《防衛白皮書》草案曝光　首次將台灣局勢寫入內容

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-14 00:06

日本傳媒5月13日報道，日本政府的2021年版《防衛白皮書》草案內容曝光，當中首次將台灣局勢列入內容，並新設美中關係項目。

共同社報道，日本首相菅義偉4月與美國總統拜登（Joe Biden）會面後，雙方發表聯合聲明中提到台灣，是近52年來首次。因此在新版本的《防衛白皮書》首次寫入「台灣局勢的穩定荒於日本的安全保障和國際社會的穩定很重要」，重申台灣局勢對日本的影響，反映東京方面有意展現出防備突發事態的姿態。

另外草案亦首次譴責中國海警局船隻駛入北京稱為釣魚島的尖閣諸島領海，指中方的行為違反國際法，同時認為容許海警局使用武器的《海警法》亦在國際法上有問題。

圖為4月16日美國總統拜登和日本首相菅義偉在白宮玫瑰園出席新聞發布會。（AP）

目前台海局勢持續緊張，草案指出，中國軍機在台灣附近的活動頻繁，美國則向台灣出售武器，以及派遣軍艦駛入台海，反映華府支援台灣的姿態鮮明。日本方面認為，兩岸的軍事平衡傾向對中國有利，而且差距正在擴大，因此有必要關注其動向。

而在美中關係上，草案提到兩國在政治、經濟及軍事的競爭進一步凸顯，當中在南海的軍事活動更趨於活躍。草案亦同時談及外界認為中國正嘗試從其他國家獲得尖端技術，所以如何保護技術是日本其中一個重要課題。

報道認為，日本在草案中談及台海及美中關係問題，或可能惹來北京方面的反對。