以巴衝突｜黎巴嫩向以色列發射火箭　美國反對即時舉行安理會會議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-14 03:41

以色列與巴勒斯坦的衝突未有緩和，以軍5月13日指，當地北部遭三枚來自黎巴嫩的火箭襲擊，但沒造成傷亡。國際社會呼籲雙方克制，同時嘗試斡旋，不過美國就反對在14日舉行聯合國安理會緊急會議商討局勢。

路透社報道，以色列北部港口城市海法（Haifa）有目擊者表示，在傳出黎巴嫩方面發射火箭的消息前不久，聽到有三次爆炸巨響。而在過往亦曾經有巴勒斯坦的武裝份子從黎巴嫩炮轟以色列。

以巴問題繼續成為國際關注焦點，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）13日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行視像會議，克里姆林宮表示，雙方重申以巴雙方應停止暴力行為，保障民眾安全。

以巴衝突：巴勒斯坦武裝份子5月13日於加沙地帶向以色列發射多枚火箭。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱對以巴局勢升溫感到憂慮，呼籲雙方重新談判。美國總統拜登（Joe Biden）則希望當地火箭襲擊的數量明顯減少，並預計會就以巴問題與區內領袖會有更多討論。

另外中國、挪威及突尼斯（Tunisia）提議在14日於聯合國安理會舉行緊急視像會議，公開討論以巴局勢。不過路透社引述外交官員報道，美國以外交工作進行中為由，認為現時在安理會討論可能沒有實質成效。國務卿布林肯（Antony Blinken）與澳洲外長派恩（Marise Payne）會面後表示，美國對在最快下周舉行安理會會議持開放態度。