以巴衝突｜加沙女記者直播期間炮火聲不斷　附近大樓遭炸毀

撰文： 胡龍華 成依華 最後更新日期： 2021-05-14 20:32

巴勒斯坦和以色列的衝突持續升級，一名巴勒斯坦女記者在加沙（Gaza）直播報道時，遭遇驚險一幕，只見她報道期間炮火聲不斷，後來一棟在她身後不遠的大樓遭炸毀，冒出大量黑煙。

近日以巴局勢不斷升級，加沙地帶武裝人員向以色列發射火箭彈後，以色列隨即展開報復空襲行動，造成大量人員死傷。

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巴勒斯坦女記者尤姆娜（Youmna Al Sayed）5月13日現場直播自己親歷空襲的遭遇，她是4個孩子的母親，居所附近有2棟公寓已遭炸燬，她的丈夫和孩子已經去朋友家避難。

在影片中，尤姆娜在直播報道期間，身後一直傳來炮火聲，她嘗試繼續報道，但隨即收到同事轉告現場有危險，她也意識到自己在不安全的位置，「呀，我的天，是的是的，是的，我必須走到下面去了。」話音剛落，尤姆娜身後不遠的大樓遭炸毀，冒出滾滾濃煙。

自5月10日晚上以來，以色列與巴勒斯坦加沙地帶邊界的局勢急劇惡化，巴勒斯坦武裝組織以火箭彈襲擊以色列，以色列則空襲加沙，造成雙方合共有逾百人死亡，多數為巴勒斯坦人。

以色列外交部5月11日則在Twitter發布一段以色列居民樓宇遭轟炸的影片，並批評是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）所為。