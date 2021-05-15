新冠肺炎｜約翰遜指印度變種病毒肆虐　或影響重開經濟進度

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-15 06:37

英國首相約翰遜（Boris Johnson）5月14日表示，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的印度變種病毒株肆虐，警告可能影響當地恢復經濟活動的計劃，而政府會加快接種疫苗速度，阻止疫情反彈。

約翰遜在疫情簡報會上指出，認為大家應相信疫苗可以保障社會，但同時要密切留意疫情，指這是一場接種計劃與病毒之間的競賽。他表示政府有意加快向50歲以上及健康高危人士接種第二劑疫苗的速度，縮短至首劑疫苗後的八周，以及優先為尚未接種首劑的民眾提供疫苗。

首先在印度發現的變種病毒株B.1.617.2目前在倫敦及英格蘭北部地區流行，有科學家呼籲政府推遲重開經濟的計劃。約翰遜原本有意有6月21日撤銷英國的封城限制，但他承認變種病毒株的情況可能影響有關進度。

英國政府早前放寬十多個國家和地區的入境檢疫措施，約翰遜14日強調，他不預期會迅速增加低風險地區的名單，而是在可見的將來都會維持嚴格的邊境管制，避免新變種病毒流入。

現時英國的感染情況維持低水平，其中在英格蘭的情況更是連續五周下降。而全國有大約70%成年人已經接種最少一劑疫苗，當中有36%已經完成兩劑接種，是全球其中一個高接種率的國家。

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