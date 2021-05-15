緬甸局勢｜泰國總理巴育晤聯合國緬甸問題特使　同意不遣反難民

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-15 11:45

聯合國秘書長緬甸問題特使伯格納（Schraner Burgener）5月14日在泰國曼谷與總理巴育（Prayuth Chan-ocha）會面。巴育同意不遣反已進入泰境的緬甸難民。

伯格納在其個人Twitter帳戶發文稱：「繼此前在雅加達與東盟國家外長和緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）舉行磋商後，今天，我在曼谷與泰國總理巴育和副總理兼外長敦（Don Pramudwinai）就在符合緬甸人民利益的前提下和平解決緬甸問題，舉行了非常具有建設性的會談。」

After discussions with ASEAN foreign ministers and Commander-in-chief Min Aung Hlaing in Jakarta, I held very constructive talks today in BKK with Prime Minister Prayut Chan-o-cha and Foreign Minister Don Pramudwinai on a peaceful solution in Myanmar in the interest of the people pic.twitter.com/tTDLxA4E9W — Special Envoy of UN Secretary-General on Myanmar (@SchranerBurgen1) May 14, 2021

總理辦公室發聲明稱，她希望泰國找出與緬甸軍方合作的方法，緩和當地動盪局勢。

聲明內文稱，巴育與伯格納討論到，對於受影響人士提供人道援助，包括那些已入泰境者的安全。巴育稱已準備數個地方用來庇護難民，並提供治療。

伯格納自4月起已派駐泰國。她亦有出席4月24日在印尼雅加達舉行的東盟峰會。敏昂萊亦有出席。

緬甸軍方稱緬甸執政黨全國民主聯盟在2020年11月8日舉行的緬甸國會選舉中有舞弊，2021年2月1日發動軍事政變奪權，包括昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及總統溫敏（Win Myint）等人被拘至今。示威者2月2日起上街反政變，不時發生有人傷亡的衝突。軍方2月底3月初強力鎮壓，令死傷人數大增。自2月2日以來，已有700多人死亡。克倫族主要聚居在緬甸東南部，當地邊境與泰國西部接壤。民眾為逃避軍方空襲離開家園，部分人該入泰境。美聯社15日稱，2021年來，估計接近5萬人因克倫邦爆發戰事而逃入森林。