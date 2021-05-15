談中歐關係　議員稱歐盟需做有利己方之事　而非追隨美國

撰文： 潘暘 最後更新日期： 2021-05-15 23:02

據央視新聞5月15日報道，歐洲議會議員華萊士（Mick Wallace）在當地時間5月14日再次就中歐關係發表看法。

他在Twitter上稱，歐盟在與中國的關係，需做對歐洲有利的事情，而不是做對「美國帝國主義」有利的事。他稱悲哀的是，歐洲的獨立性、力量及領導力都不夠。

In it's relationship with #China the #EU needs to do what's good for Europe, not what's good for #US Imperialism - Sadly the EU is showing a lack of Independence, a lack of strength, a lack of leadership... https://t.co/pAK4UaQeML — Mick Wallace (@wallacemick) May 14, 2021

值得注意的是，這是華萊士近日再次呼籲歐盟在對華關係上保持獨立自主。他在日前發布的一段影片講話中指出，中國應對人類前所未聞的貧困挑戰，創造減貧奇蹟，中國大力提升人民福祉的同時「從未侵略、轟炸、制裁其他國家」。