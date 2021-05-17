蓋茨Bill Gates旗下Cascade向梅琳達轉移234億元資產　規模罕見

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 01:04

蓋茨（Bill Gates）創立的投資公司Cascade Investment將部分迪爾公司股權轉到了「準前妻」梅琳達（Melinda French Gates）名下，至此梅琳達自本月宣布離婚以來所收到的資產總額已超過了30億美元。

監管披露文件顯示，Cascade給其轉出了225萬股迪爾公司股票，價值約為8.51億美元。之前類似披露文件顯示的轉出資產包括Coca-Cola Femsa和Grupo Televisa這兩家墨西哥公司的股權以及大約18億美元加拿大國家鐵路公司和AutoNation Inc.的股權。

蓋茨夫婦離婚涉及的財富轉移規模罕見。由Michael Larson管理的Cascade持有的資產非常複雜，其中包括價值股票、私募股權、能源、酒店和風險投資，總量多達520億美元。蓋茨夫婦同時也躋身美國大地主的行列

農業機械製造商迪爾是其持有的大倉位之一，Cascade在該公司的持股比例超過10%，價值達到119億美元。彭博數據顯示，其最大的公共持股是廢品收集處理公司Republic Services Inc.的120億美元股權。

根據彭博億萬富豪指數，蓋茨的財富大約為1,450億美元。