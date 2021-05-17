世貿組織專家：中國加入世貿組織20年　為世界經濟做出重大貢獻

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 02:03

加入世界貿易組織（WTO）20周年，中國為世界做出哪些貢獻？5月14日，多位專家在全球化智庫（CCG）舉辦的中國入世20周年研討會上表示，中國遵守世貿組織規則，堅定維護多邊貿易，為世界經濟做出重大貢獻。

據《中國日報》5月16日報道，世界貿易組織原副總幹事易小准指出，在過去20年裏，世界貨物貿易總額將近翻了一番，而中國貨物出口增長了7倍多，與此同時中國貨物進口增長了近6倍，這是一個很重要的數字，是中國對世界做出的貢獻。

他進一步指出，在過去15年裏，中國服務出口總額佔世界服務貿易出口總額的比例從2005年的3%增至2020年的6%，翻了一番。服務進口增長更加迅速，從2005年佔世界服務貿易進口總額的3.3%增加到了2020年的8%。這也是中國對世界經濟的重大貢獻。

他還表示，中國承諾對最不發達國家97%的出口產品實行零關稅待遇，這是連美國都沒有做出的承諾。2008年以來，中國一直是最不發達國家的主要出口目的地，吸收了最不發達國家25%的出口。

中國商務部世界貿易組織司原司長洪曉東表示，世貿組織作為一個以規則為基礎的多邊貿易體系對全球經濟發展起到重要作用，中國入世20年在經濟和貿易上取得的快速發展也證明了這一點。

他進一步指出，也要看到世界經濟格局深刻調整，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭受波折。一方面要反對單邊主義和保護主義，另一方面也要加強多邊貿易的有效性。

「中國一直是多邊貿易堅定的支持者、維護者。」 洪曉東説。