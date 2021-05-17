德國首次正式承認對納米比亞實行種族滅絕　將道歉並賠款

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-17 21:42

德國與納米比亞就一份對德國殖民罪行定性的雙邊和解協議內容達成一致意見，德國承認曾對納米比亞實施種族滅絕。

德意志廣播電台（Deutschlandfunk）5月16日報道，德國與納米比亞的代表團在柏林進行了最後一輪的會談。作為協議的一部分，德國方面將首次正式承認，「從今天的角度看」，德國殖民者曾在20世紀初對西南非洲的原住民黑雷羅人（Herero）和納馬人（Nama）進行種族屠殺，並將對此進行經濟賠償。

此外，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也將正式在納米比亞議會舉行儀式上，為德國當年的暴行道歉。作為補償，德國將向納米比亞提供資金支持，用於當地的社會福利項目，改善受害原住民地區社區的民生發展。納米比亞代表團的特基庫阿（Ueriuka Tjikuua）表示，這項協議還需經過兩國政府機構的審議。德國方面談判代表，基民盟成員波倫茨（Ruprecht Polenz） 也尚未證實媒體透露的協議具體內容。

德意志廣播電台稱，審議將在本周進行，協議可能將在兩周之內簽署。

圖為2016年10月，一名男子來到德國歷史博物館，觀看有關黑雷羅人大屠殺相關展品。 （Getty）

德國和納米比亞會談，起始於2015年。雙方關注的焦點，主要集中在1904年至1908年，德國在非洲的殖民行徑。黑雷羅人和納馬人的代表也參與了對話，他們要求德國承認「種族屠殺」並進行賠償。

15至18世紀，葡萄牙、荷蘭、英國等殖民者先後侵入。1884年到1915年，如今的納米比亞是德意志帝國的殖民地——德屬西南非洲。1904年到1908年間，德國軍隊曾兩次血腥鎮壓當地居民反抗殖民統治的起義。

據歷史學家估計，死於屠殺和驅逐的赫雷羅人在6.5萬人和8萬人之間，被殺的納馬人在1萬到2萬之間。