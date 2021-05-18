新冠肺炎｜疫情拖累東南亞國家經濟復蘇　泰國連續四季負增長

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-18 11:20

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情持續影響東南亞國家的經濟復蘇。泰國國家經濟和社會發展委員會辦公室5月17日公布數據，泰國第一季經濟收縮達2.6%，連續四季負增長。菲律賓、印尼和馬來西亞第一季同樣錄得經濟收縮。

泰國第一季的本地生產總值較去年同期收縮2.6%。受到疫情影響，旅客數量大減，第一季的服務出口下跌63.5%。委員會將今年的經濟增長預測從2.5%至3.5%下調至1.5%至2.5%。委員會秘書長達努查（Danucha Pichayanan）指，疫情應該從6月開始受控，「疫苗順利接種是泰國經濟發展的重要因素」。

除了泰國以外，菲律賓、印尼和馬來西亞第一季同樣錄得經濟收縮，幅度分別達4.2%、0.7%和0.5%。其中菲律賓連續五季錄得經濟收縮，印尼和馬來西亞則連續四季錄得經濟收縮。三個國家都因為爆發本地感染而影響經濟活動。區內六大經濟體只有新加坡和越南錄得經濟增長，幅度分別為0.2%和4.5%。

圖為2021年5月17日，泰國曼谷有人接種科興的新冠疫苗。（美聯社）

東南亞疫情近日升溫，經濟前景仍然未明朗。疫情接種的進度將影響消費。泰國銀行5月5日預測，如果2021年接種1億劑疫苗，並於2022年第一季達到群體免疫，2021年和2022年的經濟增長將分別達2.0%和4.7%。如果進度落後，經濟增長幅度將大減。