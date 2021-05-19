美軍導彈驅逐艦穿越台灣海峽　拜登上任以來第5次

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美國海軍一艘導彈驅逐艦5月18日穿越台灣海峽，這是美國總統拜登（Joe Biden）就職以來美軍艦第5次通過台海。

據路透社報道，在台北和北京之間的緊張局勢加劇之際，一艘美國軍艦5月18日再次通過台灣海峽。

美國海軍第七艦隊表示，伯克級（Arleigh Burke）導彈驅逐艦「威爾伯號」（USS Curtis Wilbur）於5月18日例行通過台灣海峽，符合國際法。

美國海軍第7艦隊稱，「這艘艦船通過台灣海峽，顯示了美國對一個自由開放的印太地區的承諾。美國軍方將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

中央社報道稱，美國海軍驅逐艦18日航行通過台灣海峽，這是美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次通過台灣海峽。

這5次包括2月份2次，3月份、4月份和5月份各1次，均為伯克級導彈驅逐艦。

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