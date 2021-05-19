新冠疫苗｜全球已注射逾15億劑　中美印佔近60%

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-19 11:28

全球已經注射超過15億劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，中國注射總量遙遙領先，中美印三國完成了近五分之三的疫苗注射。

據法國傳媒5月18日報道，統計顯示，在新冠疫苗接種運動開始6個月後，全球已經注射超過15億劑新冠疫苗。

根據官方消息來源的統計，截至格林尼威時間5月18日下午3時30分，210個國家或地區至少注射了1,500,017,337劑疫苗。其中近五分之三的疫苗注射由3個國家完成：中國（4.219億）、美國（2.744億）和印度（1.844億）。

就人口比例而言，以色列注射率排名世界第一，全國近六成人口已完成接種兩劑。英國排名第二，54%人口已接種至少一劑疫苗，緊隨其後的是巴林（50%）、美國（48%）、智利（47%）和烏拉圭（40%）。

在歐盟27個成員國中，32%的人口接受了2億多劑疫苗的注射。在歐盟最大的幾個國家中，德國已經給37%的人口注射了一劑疫苗，法國注射率31%，意大利32%，西班牙33%。

雖然世界上的第5億次新冠疫苗注射用了4個月才實現，即3月25日，但不到一個月的時間就把注射總劑量翻了一番，然後又過了3周，注射量達到了15億。

有11個國家尚未接種疫苗。其中6個國家在非洲：布基納法索、布隆迪、中非共和國、乍得、厄立特里亞和坦桑尼亞。

其他國家分別位於大洋洲（瓦努阿圖和基里巴斯）、亞洲的朝鮮和土庫曼以及加勒比海地區的海地。