印度工人於美國被強迫勞動修建寺廟　趙立堅：深表關切

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-20 23:00

美國一宗訴訟案披露有數百名來自印度的工人被招募到新澤西州，修建一座大型的印度教寺廟，工人每週被迫長時間工作，收入微薄。中國外交部發言人趙立堅5月19日回應指，對美國侵犯勞工權利，尤其是嚴重的強迫勞動現象深表關切。

趙立堅表示，這些印度工人據稱每週被迫工作超過87小時，每小時收入僅1.2美元，遠低於美國和相關州法律規定的最低薪資。但這一案件在美國並不是個案特例，只是美國侵犯勞工權利的又一例證。

趙立堅指出：「迄今美國只批准14項國際勞工公約，勞工組織8個核心公約中，美國僅批准2個。作為世界上最發達的國家，美國卻是批准公約數量較少的國家之一。根據有關國際工會組織報告，美國存在系統性侵犯勞工權利的問題，在主要發達國家中表現也是最差的。」

趙立堅表示，中方對美國侵犯勞工權利，尤其是嚴重的強迫勞動現象深表關切，敦促美國政府採取有效措施，保障本國工人的合法權益，切實履行已批准的國際勞工公約。

美聯社5月12日報道，兩百多名印度人被招募到新澤西州，修建一座大型的印度教寺廟。工人被迫長時間工作，從早上6時30分開始工作13小時，月薪約450美元，相等於時薪約1.2美元。但據稱工人每個月實際只收到50美元的現金，其餘的都被中間人存入他們的印度戶口。