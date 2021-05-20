美韓首腦會晤｜傳拜登促韓聯合聲明對華強硬　文在寅態度抗拒

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-20 19:20

美韓領導人會晤在即。英國傳媒引述知情人士透露，白宮希望韓國總統文在寅在會晤期間發表的聯合聲明中支持強硬措辭，與美國合作對抗中國，但文在寅抗拒發表可能會激怒北京的言論。

據英國傳媒5月20日報道，5名知情人士透露，美國方面正試圖説服文在寅同意發表一份對華強硬聲明。但熟悉白宮和青瓦台之間會談的4名人士表示，文在寅不願發表會引發北京方面強烈回應的言論。

報道稱，預計韓國將同意加入與「四方安全對話」（Quad）合作的措辭。「四方安全對話」是美國、日本、印度和澳洲組成的一個集團，正尋求遏制中國的影響力。但首爾方面只是想要泛泛提及，以免激怒中國。此前，中國已就此次合作關係對美國和其他四方會談成員國作出嚴厲批評。

報道指出，儘管韓國與美國建立了安全同盟，但長期以來，韓國一直抵制要求其更公開地對抗中國的壓力。在特朗普（Donald Trump）政府期間，美國要求韓國企業停止與中國電訊巨頭華為合作，韓國曾拒絕了美方的要求。韓國企業在2017年因美國部署薩德導彈防禦系統（Thaad）而遭到中國的抵制後，韓國政府仍擔心引發另一輪反彈。

報道還提到，美國總統拜登（Joe Bidn）十分重視加強盟友關係，以增強對中國的影響力。在4月與日本首相菅義偉舉行的峰會上，拜登説服菅義偉發表一份支持台灣應對中國侵略的聲明。