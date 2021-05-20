中國菲律賓將舉行南海問題雙邊磋商機制第6次會議

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-20 18:29

南海問題一直是中國與菲律賓關係之中最棘手的議題，5月20日，中國外交部舉行例行記者會，發言人趙立堅就中菲南海問題雙邊磋商會議等相關問題首次作出回應。

趙立堅在5月20日的中國外交部例行記者會上，就中菲南海問題雙邊磋商機制第六次會議做相關情況説明。（Twitter@Lijian Zhao 趙立堅）

趙立堅表示，中國與菲律賓於2017年建立南海問題雙邊磋商機制（BCM），旨在探討建立信任措施及促進海上安全與合作。

他稱，雙方在該機制下已舉行五次會議，就兩國間涉海問題深入溝通對話，妥善處理海上分歧，推動在海上搜救、海事安全、油氣開發、海洋漁業等領域的交流與合作，為促進中菲關係健康穩定發展和維護南海和平穩定發揮了積極作用。

中菲關係因南海問題近來不斷惡化。菲海岸警衞隊此前公佈偵察中國漁船畫面：

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趙立堅介紹，經雙方商定，南海問題雙邊磋商機制的第六次會議將以視像形式召開，中國外交部部長助理吳江浩和菲律賓外交部副部長伊麗莎白（Elizabeth Buensuceso）將分別率兩國外交、國防、自然資源、農業、生態環境等部門代表與會。

他稱，雙方將就當前南海形勢及兩國間涉海問題交換意見，探討進一步拓展在海上搜救、海洋漁業、海洋生態環保與科研等領域的交流與合作，中方希望本次會議取得積極成果。