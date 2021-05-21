美國財政部：全球最低企業稅率底線為15%　較之前擬議的21%為低

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-21 08:54

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）的團隊在國際談判中提出了15%的全球最低公司稅率，以結束通過低稅率吸引公司的競爭。此前拜登政府在4月提出的全球最低企業稅率。

美國財政部在周四（5月20日）的一份公告中説，「必須多方努力消除公司稅競爭和公司稅基侵蝕的壓力，財政部強調15%是底線。」

這項提議使美國的立場更接近經合組織（OECD）在美國重新參與談判之前所討論的12.5%的最低稅率水平。英媒稱華府官員本周參加OECD的會議，討論最低公司稅率應是怎樣。

拜登（Joe Biden）出任總統後，美國重新加入了經合組織的談判。美國此舉可能有助於提供推力，促進相關談判如經合組織期望的那樣在2021夏達成交易。

拜登政府4月份提出對美國公司的全球利潤徵收21%的稅。一些稅率較低的國家（例如愛爾蘭，公司稅率為12.5%）一直對此持懷疑態度。英國方面儘管打算到2023年將公司稅率提高至25%以補充疫情後的公共財政，但英國官員也擔心21%的稅率從長遠來看太高了。

拜登政府正努力在經合組織談判中影響其他國家，接受一個接近美國計劃的稅率。財政部在全面改革美國國際稅收規則的提議和經合組織談判中都將全球最低稅率列為優先事項。