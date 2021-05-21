立陶宛議會認定新疆發生種族滅絕　促中國廢除港區國安法

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-21 09:59

立陶宛議會5月20日通過無約束力決議案，認定中國對新疆維吾爾少數族裔構成種族滅絕。議會還投票呼籲聯合國調查新疆再教育營，並要求歐盟委員會審查歐盟與北京的關係。

決議案獲得五分之三議員的支持。決議案同時促請中國廢除《港區國安法》，並讓觀察員到西藏，開始與西藏精神領袖達賴喇嘛對話。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）和外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）均有出席議會會議，但沒有參加投票。

這項決議的發起人立陶宛議員薩卡利尼（Dovile Sakaliene）表示，「我們支持民主，因為我們永遠不會忘記於共產主義政權佔領生活50年的殘酷教訓。」她此前因為批評新疆問題而被中國政府制裁。

1940年到1991年期間，立陶宛被蘇聯的統治，現時是歐盟和北約成員國，於推動西方對俄羅斯和中國等國家採取更強硬的外交路線方面經常扮演重要角色。3月時，立陶宛表示2021年將於台灣開設貿易代表處，激怒北京。

美國政府目前已經將新疆問題稱為種族滅絕。加拿大、英國和荷蘭的議會都通過動議，稱為種族滅絕。

中方強烈譴責 斥粗暴干涉內政

中國駐立陶宛大使館發言人同日回應指，立陶宛議會部分議員無視中方嚴正立場，罔顧中國在新疆等地取得的人權事業發展成就以及維持香港繁榮穩定的有效措施，惡意炮製反華決議，是一出基於謊言和虛假信息的拙劣政治表演。此舉借新疆、香港和西藏等議題粗暴干涉中國內政，詆毀中國依法打擊邪教和其他非法宗教活動的政策，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此表示憤慨並予以強烈譴責。

發言人稱，中國人權狀況如何，中國人民最有發言權。中國的繁榮穩定、民族團結、人民安居樂業的美好生活以及香港的穩定繁榮絕不會被一小撮西方反華勢力所干擾破壞。西方反華勢力砲制所謂人權問題，羅織罪名妖魔化中國，圖謀破壞中國和平穩定、遏制中國發展，注定遭到可恥失敗。

發言人批評，立部分議員道聽途說，顛倒黑白，肆意污衊抹黑中國，嚴重損害中立關係，必將遭到包括所有少數民族在內的全體中國人民以及主持正義的立陶宛各界有識之士的唾棄。