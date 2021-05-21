中歐投資協定凍結　雙邊關係前途未卜

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-21 15:41

歐洲議會5月20日高票決議凍結歐盟與中國的投資協定，顯示由於價值觀的分歧，歐中關係近來有倒退跡象。

歐盟與中國的投資協定談了7年，2020年底完成談判。

2021年3月，歐盟指控中國迫害新疆維吾爾族人，以此對中國制裁，北京則實行反制措施。中方的制裁對象包含多位歐洲議會議員、學者和智庫，導致歐洲政壇部分人為次憤怒。歐洲議會不少議員認為，中國刻意選擇按民主程序選出的議員和學者進行制裁，真正意圖是否定歐洲的核心價值，醞釀要抵制這份協定。

按照程序，這份協定還需經歐洲議會和歐盟成員國的批准，最快也要2022年上半年才會失效。

5月初，歐盟終於受不了反彈聲浪，執委會副主席東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）鬆口表示由於歐盟和中國互相制裁，政治大環境不理想，宣布暫停推動協定的批准，只進行翻譯等技術性工作。

倒是歐盟內部市場委員布雷東（Thierry Breton）沒有保留，直言投資協定與其說是協定，不如說是「意向」，化為現實還要一段很長時間，暗示批准生效將遙遙無期。

歐洲議會在今天通過的決議文中，「嚴厲譴責」中國攻擊言論和學術自由，不接受貿易協定不顧人權，由此可見，價值觀的分歧如今已成歐中關係的主要障礙。

歐洲議會堅持中國在解除「不公平」的制裁前，不再討論協定，更讓人推測，這份好不容易才談好的協定是否將胎死腹中，畢竟向來嚴詞拒絕它國「干涉內政」的中國，幾乎不曾對新疆等「核心利益」讓步。

無論如何，這份曾被默克爾稱為「雙邊經貿關係基礎」的協定被放進雪櫃，從此歐洲與中國的分歧正式浮上檯面，雙邊關係前途未卜。