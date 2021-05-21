中歐投資協定｜外交部稱協議對中歐相互有利　凍結是歐盟錯誤決定

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-21 16:17

中國外交部發言人趙立堅5月21日在一個新聞簡報會上稱，現已凍結的《中歐投資協定》是對中國及歐盟相互有利。他稱歐盟制裁中國，是做出錯誤決定。

歐洲議會5月20日以599票贊成、30票反對及58票棄權，大比數通過正式凍結中歐投資協定的協議。

中國駐歐盟使團的聲明稱，針對有關要求，使團認為，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。內文稱中國實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應，但使團強調，中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

中歐就投資協定討論超過7年，中歐投資協議由雙方領導人於2020年12月簽署，須待歐洲議會認可，並需獲歐盟理事會27個成員國領袖批准後才正式生效。不過歐盟3月以中國迫害新疆維吾爾少數民族由制裁4名中國官員，中國隨即對歐洲政界人士、學者和研究機構實施反制措施，受制裁的人包括多位民選的歐洲議會議員，歐洲政壇為之憤怒。

歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月4日稱，歐盟方面已經暫停認可中歐投資協議的程序。