歐洲限制鬆綁圖振興觀光　新冠通行證7月上路　西班牙迎10國旅客

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-22 10:00

歐洲一些國家趁新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩之際，趕緊嘗試重新恢復國際旅遊。歐盟7月1日開始推行名為「新冠通行證」電子證書，方便成員國公民在歐盟境內自由流動。西班牙及德國都有便於遊客或民眾出外消遣的措施推出。

歐盟委員會負責法律事務的委員雷恩代爾（Didier Reynders）稱，成員國公民將可獲得3種證書，分別是接種了歐盟認可新冠疫苗的接種證書、核酸檢測陰性證書，以及感染新冠病毒後的康復證書，將以手機二維碼的形式發放，亦可下載列印。

雷恩代爾相信「新冠通行證」能確保公眾在完全健康安全狀態下自由移動，亦使夏季旅行變得可行。歐盟27個成員國必須於6月做好充分準備，部分會有6個星期過渡期，歐盟委員會將撥款1億歐元支持成員國降低檢測費用。

中國客可遊西班牙

西班牙首相桑切斯21日稱，24日開始，西班牙將對中國、韓國、英國、泰國、新加坡、日本、澳洲、新西蘭、以色列、盧旺達等10個非歐盟國家的旅客重新開放。

他還說，從6月7日開始，只要提供接種過歐洲藥品管理局或世界衛生組織批准的新冠疫苗的證明，任何國家和地區的旅客均可「不受限制地」入境西班牙。

德國新冠肺炎疫情：圖為德國民眾5月21日光顧柏林米德區的酒吧。（AP）

德國防疫措施放寬

德國400個城市及縣當中，大部分疫情趨緩，政府於是決在五旬節周末開始前放寬防疫措施。2021年的五旬節日期為5月23日。

21日起首都柏林等地的啤酒園、咖啡室和餐廳，可在戶外接待顧客，但他們須出示檢測陰性證明或已接種疫苗。

德國新冠肺炎疫情：圖為5月21日，兩名女子在杜塞爾多夫的餐廳戶外用餐區碰杯。（AP）

總理默克爾（Angela Merkel）在部分措施放寬之際，稱在長時間的關閉後，以及一些機會失去後，希望人們會負責任地對待這些機會。她補充稱，病毒仍未消失。