馬里過渡總統和總理被軍人帶走　就政府成員名單「溝通」

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-25 10:34

馬里媒體5月24日報道，馬里過渡總統恩多（Bah N'Daw）和過渡總理瓦內（Moctar Ouane）當天被軍人帶至首都巴馬科附近一處軍營，以商討新一屆過渡政府成員名單。馬里總理府一名工作人員證實，瓦內當天被軍人「強行」帶走。

馬里最大的門戶網站「馬里信息網」報道，恩多當天簽署總統令，宣布新一屆過渡政府組成名單。新過渡政府仍然由25名部長組成，其中包括5名女性，但前全國人民救贖委員會成員卡馬拉（Sadio Camara）和科內（Modibo Kone）沒有進入名單。隨後，恩多和瓦內被軍人帶至距巴馬科約15公里的庫利科羅地區卡蒂鎮一處軍營，就新一屆過渡政府名單進行「溝通」。

馬里總理府一名工作人員說，瓦內當天被軍人「強行」帶走，軍方要求恩多免去瓦內的過渡總理職務，但遭到拒絕。

聯合國馬里多層面綜合穩定特派團（馬里穩定團）和西非國家經濟共同體（西共體）24日晚發表聯合聲明，對馬里過渡總統和過渡總理「被捕」表示強烈關切，要求立即無條件「釋放」兩人。馬里穩定團和西共體同時強調，馬里有關各方應立刻恢復並按期完成馬里政治過渡進程。西共體表示，將於25日派代表團赴馬里斡旋。

2020年8月，馬里發生軍人政變，總統凱塔和一批政府官員被扣押，凱塔隨後宣布辭去一切職務，解散馬里國民議會和政府。同年9月，由政變軍人成立的全國人民救贖委員會宣佈，前國防和退伍軍人部長恩多被任命為過渡總統，全國人民救贖委員會主席戈伊塔（Assimi Goita）被任命為過渡副總統。恩多同月宣誓就任過渡總統，正式開啟18個月的馬里政治過渡期。