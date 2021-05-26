超級血月｜天文奇觀登場環太平洋地區可見　專家：非常罕有

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-26 15:28

在5月26日，環太平洋地區民眾將能觀賞2021年唯一一次的月全食，包括香港。此次月全食又恰逢本年度最大滿月。屆時，將呈現「超級月亮」與「月全食」共同出現的「超級月全食」罕見盛況。

此次月食在亞洲東部、大洋洲、太平洋大部、北美洲（除東北部）、南美洲（除極東部）及南極洲可見。中國除西藏極西部、新疆極西部外，大部分地區當晚只要天氣晴朗，就能看到「帶食而出」的一輪超級紅月亮。

中國《科技日報》5月25日引述中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，「月球圍繞地球旋轉的軌道是近似橢圓形的，離地球最近的為近地點，這時的月球比平時看來更大，離地球最遠的為遠地點，月球看起來更小。而『超級月亮』指的是月亮在滿月時，剛好在近地點附近。」

王科超表示，5月26日9時51分，月亮運行到地球近地點時，地月相距只有357,311千米，滿月視直徑達到33.5角分，是2021年滿月中月球距離地球最近的一次，為全年最大；當天19時14分，太陽、地球和月球排成一條直線，太陽和月球相對地球呈180度，月亮最圓。2021年月亮距離地球最近與月亮最圓，兩者僅相差約 9 小時，因而是名副其實的超級月亮。

「這次的超級月亮的出現又恰逢月全食，而此次的月全食又是全年唯一的一次，這種巧合非常罕見。」 王科超表示，月全食，指的是當月球進入地球的陰影時，不能被直射陽光照亮，人們無法看到月亮的天文現象。

4月27日，2021年首次「超級月亮」在多國出現，美輪美奐：

+ 4 + 4 + 4

王科超介紹，「月全食時，對地球來説，太陽和月球的方向相差180°。太陽和月球在天空的軌道，分別稱為黃道和白道。它們不在同一個平面上，有約5°的交角，只有它們分別位於黃道和白道的兩個交點附近時，才有機會形成一條直線，繼而產生月全食。」

美國洛厄爾天文台將有直播：