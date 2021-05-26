Facebook及Google被指沒有刪除違法內容　遭俄羅斯法院判處罰款

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-26 04:18

俄羅斯莫斯科一間法院5月25日裁定，Facebook及Google沒有刪除一個違法內容，因此被判罰款合共3200萬盧布（約338萬港元）。

莫斯科塔甘斯基（Tagansky）地方法院指，俄羅斯政府認為涉事內容鼓勵民眾參加非法集會，支持被捕的反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），因此裁定Facebook合共8宗罪名成立，罰款2600萬盧布，Google則被裁定3項罪名成立，罰款600萬盧布。

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼4月29日透過視像出庭，是他結束超過3周的絕食後首度現身。（AP）

這次判決是俄羅斯進一步與科技企業的糾紛，俄羅斯通訊監管部門24日曾警告，如果Google沒有刪除違禁內容，就揚言減慢Google在當地的速度。而Google的俄羅斯分公司在上周向莫斯科法院上訴，挑戰解除一個東正教新聞YouTube頻道的命令。該頻道由一個被美國及歐盟制裁的俄羅斯商人擁有。

除了Facebook和Google，俄羅斯政府早前已經因為類似理由而減慢Twitter在當地的速度，並在4月下令對方罰款890萬盧布。另一網上社交平台TikTok亦遭到同樣懲罰。