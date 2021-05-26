新冠肺炎｜美國超過一半成年人完整接種疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-26 06:24

白宮5月25日表示，美國有超過一半成年人已經完整接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，距離總統拜登（Joe Biden）希望在7月4日獨立日前，全國最少70%成年人口接種最少一劑疫苗的目標還有6周。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特（Andy Slavitt）在Twitter公布有關消息，指距離5月結束還有一周，美國過半成年人已經完整接種疫苗。

Now, with another week left in May, half of all US adults are fully vaccinated. — Andy Slavitt (@aslavitt46) May 25, 2021

這個里程碑反映過半美國成年人完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）與BioNTech或莫德納（Moderna）疫苗，或是強生（Johnson & Johnson）的單劑式疫苗。目前輝瑞疫苗的接種年齡已經下調至12歲，莫德納則計劃在今年較後時間申請向年輕人提供疫苗。

美國疾病控制和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）25日指，全國過去7天的平均感染人數為每天2.3萬人以下，比上一周下降25%，她對於疫情維持審慎，但希望數字可以持續下降，並呼籲沒接種人士在周末陣亡將士紀念日（Memorial Day）長假期時，應繼續遵守政府的社交距離和戴口罩。

即使美國成年人的接種人數突破50%，惟當地仍有不少人因為猶豫和憂慮副作用等問題而尚未接種，影響進度，因此聯邦及地方政府紛紛提出誘因，鼓勵他們接種疫苗。

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