東京奧運一大合作夥伴《朝日新聞》發社論籲取消舉辦

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-26 12:24

東京奧運由2020年7月24日延期至2021年7月23日舉辦，惟日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻。政府4月25日發布的緊急事態宣言生效迄今已滿1個月，擴大至10個都道府縣，連舉辦城市東京也延長到5月31日。身為東京奧運大型贊助商之一的《朝日新聞》26日刊出社論，呼籲政府取消舉行。

日本一個接一個民意調查結果都顯示，大多數日本受訪民眾反對舉辦奧運。60%至80%受訪者都想東京奧運取消。來自民間、醫學界及政界的呼聲高漲，如今媒體兼贊助商的《朝日新聞》也加入他們的行列。

該報以《要求首相決定停辦東奧》為題發表社論，稱疫情為公共安全帶來風險，也令醫療系統的壓力增加，呼籲取消舉辦。

文中指出：「（外界）對於魯莽的中央政府，東京政府及奧運的持份者，不信任及強烈反對正在升級，」內文稱：「我們要求首相（菅義偉）冷靜及客觀地評估情勢，以及決定取消今夏的活動。」

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社論稱：「我們不認為於今夏舉行奧運會是理性。」

內文稱：「我們距離所有人自信他們將是安全與安好，尚有漫漫長路。」內文引用政府常掛在嘴邊的一句話、即是「舉辦一個安全的奧運」：「可悲的是，這不是現實。」

由這篇社論衍生的Twitter發文已有3萬條，撰寫推文的不乏記者、學者及政界人士等。

↓日本參議員蓮舫發文：

↓日本共產黨黨主席志位和夫發文：

↓日本律師聯合會前會長宇都宮健兒發文：