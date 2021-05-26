英媒：福特傳擬2025年前推出2個全新專用電動車平台

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-26 14:05

據路透社報道，熟悉福特計劃的消息人士稱，福特汽車5月26日將宣布正在開發兩個專用全電動汽車平台，一個用於全尺寸貨車和運動型多用途汽車（SUV），另一個用於轎車和小型SUV，這是其在全球電氣化競賽中追趕通用汽車（General Motors）、大眾汽車（Volkswagen）及特斯拉（Tesla）的戰略之一。

全電動汽車平台是福特一項雄心勃勃的多年期、規模達數十億美元的計劃的一部分。該公司將在其「資本市場日」線上活動中向投資者概述這一計劃。福特是美國第二大汽車製造商。

這一專用平台將為福特提供通用架構——包括共享底盤組件、電機和電池組——作為其未來許多電動車的基礎。在福特將其主要由傳統燃油車組成的全球產品線轉型之際，這將使其能夠簡化並降低從物流到製造等一系列成本。

福特表示，公司不就未來的產品臆測置評。

上述不具名消息人士還稱，在周三的投資者活動中，福特還將提供更多關於其長期電池戰略的細節，包括最近宣佈的與韓國SK Innovation的電池合資企業，以及電動、商用和自動駕駛汽車的更廣泛目標。

福特此前表示，到2025年，公司將支出220億美元將美洲、歐洲和中國的許多車型電氣化。消息人士稱，福特計劃推出至少九款全電動轎車和基於轎車底盤的SUV，以及至少三款電動卡車、貨車和大型SUV，包括在未來十年中期推出第二代福特F-150 Lighting和野馬Mach-E車型。

不過，福特首席執行官Jim Farley無法預測的是，是否以及有多少客户會接受較新的電動車，即使它們在價格、性能和運營成本方面能夠匹配或擊敗目前的傳統燃油汽車。除了特斯拉，幾乎所有的汽車製造商都有這樣的擔憂，特斯拉的產品系列全部為電動車。

2021年2月，福特表示，其歐洲產品線將在2030年前實現全電動化。

此外，福特有望推出一款新的電動車，可能是一款中型敞篷小貨車（Pickup truck），該車型將基於電動車初創企業Rivian的平台，福特是後者的投資者之一。