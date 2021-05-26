拜登稱豁免制裁北溪二號　因或損及美歐關係

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-05-26 19:07

美國總統拜登（Joe Biden）5月25日稱，他決定豁免制裁北溪二號項目運營商，是因為該項目已經接近完工，而且實施制裁可能會損及與歐洲的關係。

拜登準備6月進行任內歐洲首訪以及與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的首次會晤。他對記者說，他從一開始就反對修建這條管線，但因為他1月就任時這條管線已經「接近完工」，所以決定豁免制裁。

當被問及他為什麼讓德國和俄羅斯完成這個項目時，拜登稱：「因為它幾乎完工了，這是其一……而且德國做什麼或不做什麼，不是我能允許的……我認為現在實施制裁將對我們與歐洲的關係起到反作用。」

美國務院上周表示，北溪二號管道公司（Nord Stream 2 AG）及其行政總瓦爾尼希（Matthias Warnig）從事了可以受到制裁的行動。但豁免了制裁，稱此舉符合美國的國家利益。

北溪二號是一條從俄羅斯經波羅的海海底到達德國的天然氣管道，能夠將俄羅斯天然氣在不經過烏克蘭和波蘭等國的情況下運往其他歐洲國家，預計這條管道完工後俄羅斯向德國天然氣出口量將翻倍。

另一方面，拜登與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於6月16日在日內瓦舉行峯會，就雙邊關係、抗疫合作以及應對地區衝突等問題進行討論。