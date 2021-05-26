約翰遜前親信赴國會爆料　斥首相輕視疫情一度想直播注射新冠病毒

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 17:58

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與前親信甘明斯（Dominic Cummings）鬧翻後，甘明斯多次爆料指責約翰遜，5月26日他更就抗疫問題赴國會接受議員質詢。甘明斯在會上批評約翰遜在抗疫早期輕視疫情，包括在確診新冠肺炎（COVID-19）前，曾提議在電視鏡頭前直播自己以注射方式感染新冠病毒，以向公眾顯示「沒什麼好怕」。

甘明斯（Dominic Cummings）是約翰遜的昔日愛將，圖為他2020年7月離開位於倫敦的住所（Getty）

甘明斯在國會衛生與科學聯合委員會上作證，他稱，在2020年2月時，約翰遜把疫情視為「嚇人的故事」，形容只是新豬流感。

他又指控稱，約翰遜曾稱「我會讓惠蒂（Chris Whitty，政府首席醫療顧問）向我注射它（新冠病毒），在國家級電視台直播，那麼所有人會看到這沒什麼好怕的。」

甘明斯指，約翰遜政府的表現令公眾失望，他稱「事實是像我這樣的高級部長、高級官員、高級顧問，遠遠沒有達到公眾有權在這種危機中預期政府應有的水平。」

圖為3月17日曾為英國首相約翰遜親信的甘明斯離開倫敦的居所。（Getty）

甘明斯本為約翰遜的愛將，在2016年脫歐公投、2019年選舉中，他都協助約翰遜取得勝利，並在約翰遜拜相後成為首席顧問，但到了2020年底，甘明斯離職，外界盛傳事件與甘明斯跟約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）「爭權」有關。

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