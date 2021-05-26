習近平與西班牙首相通話：中歐關係有機遇有挑戰　關鍵是控制分歧

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 21:12

中國國家主席習近平5月26日與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）通電話，他談到未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰，關鍵是要牢牢把握全面戰略夥伴關係大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。

習近平：願擴大貿易往來

中國央視報道，習近平在通話期間指，中西互為重要戰略夥伴和重要合作夥伴，雙方應該互相理解、互相支持，中方願同西方擴大雙邊貿易往來，積極推進港口物流、智慧城市、清潔能源等合作項目，加強同拉美、非洲第三方合作，加強兩國人文交流。

圖為中國國家主席習近平5月19日在北京透過視像，與俄羅斯總統普京共同見證中俄核能合作項目的動工儀式（AP）

中歐關係有機遇有挑戰

習近平強調，雖然發生新冠肺炎疫情，但中歐務實合作顯示出巨大潛力，可以預見，未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰，關鍵是要牢牢把握全面戰略伙伴關系大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。他希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠繼續發揮建設作用。

桑切斯：經貿合作成果顯著

央視報道指，桑切斯表示去年以來，西中兩國經歷新冠肺炎疫情考驗，兩國關係保持了良好發展，雙邊經貿合作取得顯著成果，西班牙對華農產品出口大幅增長。

桑切斯稱，面對疫情帶來嚴峻挑戰，各國更加需要團結合作，維護多邊主義，西方願同中方保持高層交往，加強經貿合作，深化文化、人文領域交流，歡迎中國企業赴西班牙投資合作，西方願為推動歐中戰略夥伴關係發展繼續發揮積極作用。