俄羅斯沒批准繞過白羅斯航道　法航取消巴黎至莫斯科航班

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-27 04:58

白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）日前出動戰機迫降客機事件，歐洲多國都呼籲避免進入白羅斯領空。法國航空公司（Air France）5月26日表示，俄羅斯方面沒准許繞過白羅斯的新航道，因此被迫取消一班由巴黎前往莫斯科的航班。

法航發言人表示，由於與繞過白羅斯領空的營運問題，並要求俄羅斯民航當局批准新航道，因此編號AF1154的航班需要取消，但希望俄羅斯方面可以批出無需進入白羅斯領空的新航道，以便在28日恢復前往莫斯科的航班。

不過該航空公司同日另一班由巴黎飛往聖彼得堡（St Petersburg）的航班則順利避開白羅斯領空，如期到達目的地。

而在法航取消前往莫斯科航班後不久，白羅斯航空公司（Belavia）一班前往西班牙巴塞隆拿（Barcelona）的客機因為被波蘭表示法國禁止其進入領空，因此被迫返回明斯克（Minsk）。波蘭政府之後亦決定禁止白羅斯的航班進入領空。

瑞安航空一班客機5月23日遭白羅斯迫降至明斯克，其後獲准轉飛至目的地立陶宛首都維爾紐斯 。（Reuters）

聯合國安理會譴責白羅斯

另外聯合國安理會同日舉行閉門會議討論白羅斯事件後，6個成員國愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、英國及美國發表聯合聲明，譴責明斯克政府的行為粗暴侵犯國際民航及歐洲安全，同時要求國際民航組織（ICAO）調查事件，以及白羅斯釋放被捕異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。