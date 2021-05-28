聯合國人權理事會通過調查以巴衝突　人權專員：以色列或犯戰爭罪

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 07:20

聯合國人權理事會5月27日通過議案，調查以巴衝突期間是否涉及刑事罪行，聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）認為，以色列空襲加沙地區（Gaza）的行動可能違反戰爭罪行。以色列批評有關決定，不過巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）組織則歡迎調查計劃。

有關議案由伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）的國家提出，要求成立調查委員會，就以色列、加沙和約旦河西岸地區在衝突期間是否出現侵犯人權情況撰寫報告。

聯合國人權理事會5月27日於日內瓦舉行會議，討論以巴衝突。聯合國人權高級專員巴切萊特透過視像發言，稱以巴雙方都違反戰爭或人道罪行。（AP）

該議案最終在24票支持、9票反對及14票棄權的情況下通過，中國及俄羅斯投下贊成票，多國西方及非洲國家則反對。而在表決前夕，巴切萊特在會上呼籲以色列容許國際專家獨立調查以軍在加沙的行動，指向人口稠密的地方空襲導致大量平民死傷和大規模破壞民用設施，因此認為以色列可能干犯戰爭罪行。

巴切萊特同時指出，哈馬斯利用人口密集的地方收藏武器和發動無差別的火箭攻擊亦明顯違反國際人道罪行，但強調一方的行為並不可以免除另一方的國際法義務，並警告假如沒有解決根本問題，暴力衝突可能會再次爆發。

以色列批評調查可恥 哈馬斯歡迎調查

對於聯合國人權理事會通過調查議案，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容決定可恥，當地外交部批評議案是企圖掩蓋哈馬斯的罪行，揚言不會配合調查。哈馬斯則強調火箭攻勢是正當防衛，呼籲國際社會即時懲罰以色列。

另外愛爾蘭下議院同日通過動議，形容以色列在西岸建立殖民區等政策是實際上吞併當地，外長科文尼（Simon Coveney）表示，以色列的行為損害解決以巴爭議的兩國方案機會，惟以色列外交部則批評都柏林方面作出毫無根據的立場。