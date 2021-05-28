敘利亞總統選舉結束　巴沙爾取得95%票數再次連任

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-28 05:46

敘利亞5月26日舉行總統大選，當局27日公布點票結果，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）一如外界預期成功連任，意味他可以再次執政7年。

敘利亞國會議長薩巴格（Hammouda Sabbagh）表示，今屆1800萬名合資格選民中，投票率為78.66%，巴沙爾在接近無競爭的情況下，取得95.1%選票，令他第四度執政。

巴沙爾之後在Facebook的競選專頁表示，感謝民眾踴躍參與和愛國心，揚言自己會為當地的年青人和未來努力，建立新的希望。

敘利亞總統選舉：圖為5月26日敘利亞總統巴沙爾（中）及妻子阿斯瑪（右）在杜馬的票站準備投票。（AP）

而在巴沙爾再次連任的消息傳出後，首都大馬士革（Damascus）有大批民眾慶祝，部分人向天開槍或發射煙花。而在沿岸城市塔爾圖斯（Tartus），不少人揮舞國旗和巴沙爾的畫像，高呼支持對方。

巴沙爾父親阿薩德（Hafez al-Assad）管治敘利亞30年，巴沙爾在2000年父親死後，擔任總統至今。這次亦是當地2011年爆發危機以來第二個總統選舉，上一次選舉在2014年，巴沙爾當年贏得近89%選票。

即使巴沙爾成功連任，當地仍有不少問題待解決，包括與庫爾德族（Kurdish）武裝組織的糾紛未結束，再加上經濟問題嚴重，貨幣持續貶值，全國有超過80%人口都是活在貧窮線以下。