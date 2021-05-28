美國共和黨提出9280億美元基建計劃　大削拜登綠色能源政策支出

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-28 11:53

美國參議院共和黨人5月27日向白宮正式提出了9,280億美元的基建方案，雖然較之前的5,680億美元大幅提升，但仍明顯低於白宮最新提出的1.7萬億美元方案。

除了金額差距依舊很大外，雙方在「基建」定義以及如何支付方面仍有鴻溝，預計兩黨之間還將繼續進行談判。

目前看來，兩黨在資金的具體應用領域方面難以達成一致。共和黨人的基礎設施提案中包括將5,060億美元用於道路、橋樑和主要項目，包括將980億美元用於公共交通系統、720億美元用於水利基礎設施，但不包括為拜登提議的免費社區大學或帶薪家事假等優先事項提供資金。

共和黨的提案中，在綠色能源方面僅規劃40億美元給予電動車基礎建設，其他提案便未與拜登的政策有關。

多數共和黨人認為，基建法案應只解決傳統的交通問題，民主黨則認為，它應包含更廣的面向，解決氣候變遷與綠色能源等問題。

共和黨人還重申反對提高公司稅來支付基建投資、反對通過對富人群體徵稅來為基建計劃「買單」。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，美國共和黨對基礎設施支出法案持開放態度，對增加基建支出持開放態度。

白宮回應稱，對共和黨提出的基礎設施提議感到擔憂，仍然擔心共和黨的基礎設施計劃「沒有提供實質性的新資金」。

美國總統拜登表示，還沒有對共和黨提議的基礎設施提案進行細節上的改動。他説已告知共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）有關基礎設施的談判必須儘快結束。Capito則指出，雙方在基礎設施的定義或範圍上存在分歧，共和黨希望資金全部用於實體的基礎設施，而非「人力基礎設施」。

拜登此前已經率先作出了讓步，將其基建方案由最初的2.3萬億美元下降至1.7萬億美元。拜登曾表示，希望共和黨方面至少提出1萬億美元的基建方案。

目前兩黨都希望在陣亡將士紀念日（5月31日）之前結束談判，如果雙方談判失敗，2021年10月進入下一財年後，民主黨或再次通過預算協調程序強行通過基建法案。

預算協調程序這項「必疫技」每個財年只能使用一次，民主黨已在2021年2月通過預算協調程序，強行為拜登政府的1.9萬億美元抗疫紓困方案鋪平道路，用完到2021年9月末結束的2021財年配額。