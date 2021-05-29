俄羅斯聯盟號火箭升空　將36顆英國通信衞星送上軌道

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-29 08:25

俄羅斯國家航天集團（Roscosmos）「聯盟-2.1b」（Soyuz-2.1b）運載火箭5月28日俄羅斯東方航天發射場點火升空，將36顆英國一網公司（OneWeb）通信衞星送上軌道。

俄羅斯衞星通訊社（Sputnik）報道，發射原本計劃於27日進行，但當局因為技術問題而決定延遲24小時。

塔斯社（Tass）指，火箭會分多個階段分離，整個過程需時3小時51分鐘。今次是OneWeb第7度將衛星送入軌道，假如過程順利，該公司的衛星數目達218個，規模僅次於SpaceX的「星際連接」（Starlink）。

這批衛星將會在6月投入服務，為英國、歐洲北部、格陵蘭、冰島、北冰洋及加拿大等北緯50度的地區提供互聯網服務，並計劃在2022年將覆蓋範圍擴大至全球，衛星數目屆時亦會增至大約600個。

今次升空任務是俄羅斯運載火箭在2021年的第8次發射，國家航天集團總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，計劃在今年內執行29次航天發射任務。