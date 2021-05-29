新冠疫苗｜佛州演唱會推「谷針」優惠　未打針者門票貴逾50倍

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-29 14:00

為了早日擺脫新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，全球不同地方都出盡法寶「谷針」，鼓勵人接種疫苗。美國佛羅里達州一個演唱會就為已經打針的人提供門票優惠，售價僅為18美元。如果未打針的人想購票，就要繳付999.99美元，價錢相差數十倍。

構思這個折扣優惠的是演唱會承辦者Leadfoot Promotions的威廉斯（Paul Williams）。他向當地電視台WFTS表示，為已經接種疫苗的人提供折扣是讓演唱會安全舉辦的第一步，並且是鼓勵更加多人打針的誘因，「我們只是想安全舉辦演唱會。而且他們應該去打疫苗，保障他們、家人和社區。」

美國佛羅里達州一個演唱會就為已經打針的人提供門票優惠，售價僅為18美元。如果未打針的人想購票，就要繳付999.99美元。（網站截圖）

隨愈來愈多人接種疫苗，有政府為了安全重啟經濟活動，紛紛推行「疫苗護照」等計劃，局部開放公共場所。但佛州的共和黨籍州長德桑蒂（Ron DeSantis）月初簽署法案，禁止實行「疫苗護照」，強調將是否接種疫苗的個人決定將獲保護。

從法律層面而言，威廉斯不可以拒絕未接種疫苗的人到演唱會。他指，他鼓勵未接種疫苗的人購買原價門票，並強調如果他們購票，將獲得同等待遇。不過目前仍然未有人購買「天價」的原價門票。

只是不是所有人都適合接種疫苗。朋克搖滾樂愛好者威根（Brittney Wigen）表示，因為她最近感染新冠肺炎，所以不可以打針。她向演唱會主辦單位提交醫生證明，指出她有抗體，不會對其他人構成風險，但仍然不獲接納。

圖為2020年5月2日，美國演員Jennifer Michele準備出席為高中生舉辦的視像舞會。（Getty）

同類的情況於其他地區都有發生。密歇根州的紹斯菲爾德高中（Southfield High School）則有匿名捐款者為已經打針的學生繳付舞會門票，意味他們可以免費進場，其他人需要繳付原價80美元。不過有組織認為，做法將導致學生遭歧視、騷擾或欺凌。

地區教育局長主管格林（Jennifer Green）為做法辯護，指出措施是鼓勵打疫苗誘因，不是為了懲罰未打針的學生而收取門票費，強調所有人都歡迎出席舞會，有同等的機會。

圖為2021年5月11日，希臘納克索斯島有護士準備施打輝瑞的新冠疫苗。（AP）

早於構思「疫苗護照」初期，已經有專家警告或會構成歧視。英國牛津大學教授米爾斯（Melinda Mills）曾質疑使用「疫苗護照」的範圍，「『疫苗護照』會用來做什麼？求職？參加足球賽事？或買牛奶？」，「如果我們開始禁止人取得必要商品或服務，那怎麼辦？」。她解釋，「疫苗護照」有機會於招聘、出席活動、保險或申請房屋構成不公歧視。只是上述的優惠不代表將未打針的人完全拒諸門外，是否構成歧視值得商榷。