菲律賓抗議中國在南海中業島附近「非法」存在

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-29 15:35

菲律賓外交部29日表示，菲律賓對中國在南海中業島附近的持續「非法存在和行動」提出抗議。中國外交部此前曾多次表示，中方在南沙群島開展島礁建設，主要目的就是為了完善島礁相關功能，也是為更好地履行中方承擔的相關國際責任和義務。

據路透社報道，菲律賓政府28日就中國海上資產和漁業船舶在中業島附近的持續部署、長期存在和非法活動提出外交抗議。菲律賓要求中國撤離這些船舶。中國駐馬尼拉大使館沒有立即置評。

約有200艘中國漁船3月底停泊在菲律賓主張200海里專屬經濟區內的牛軛礁（菲方稱之為Julian Felipe Reef，Whitsun Reef）附近。菲方懷疑這些船隻被民兵控制，之後菲律賓和中國的敵對關係升級。菲律賓政府要求這些船隻離開，之後向該地區派遣海岸警衛隊和巡邏船，但中方稱擁有牛軛礁主權，中國船隻是在那裏躲避海上風暴。

菲律賓外交部在一份聲明中表示:「希望島（Pag-Asa Island，中國稱中業島）是菲律賓不可分割的一部分，菲律賓對其擁有主權和管轄權。」

報道稱，中業島距離中國大陸451公里，是中國在南沙群島（菲律賓稱斯普拉特利群島 Spratly Islands）中第二大島嶼。自1971年以來，中業島一直被菲律賓佔據，並向島嶼派出軍隊，修建機場。中業島逐漸成為其在南沙群島的指揮中心。中國在距中業島25公里的渚碧礁上建造了一座小型城市，設置有跑道、機庫和地對空導彈。

此次抗議是2016年杜特爾特總統上任以來，菲律賓對中國提出的至少第84次外交抗議。

中國外交部此前曾多次表示，中方在南沙群島開展島礁建設，主要目的就是為了完善島礁相關功能，改善駐守人員的生活和工作條件，同時也是為更好地履行中方承擔的相關國際責任和義務，為國際社會提供更多國際公共產品。相信這有助於保障中國對中國及地區國家發展及至關重要的，來安排航行通道的安全，這就是中方的目的。