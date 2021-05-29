美國兩黨分歧導致《美國創新及競爭法》參院立法延後

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-29 20:07

在中美兩國關係緊張之際，美國兩黨在參議院分歧難彌，一項大型抗華法案被迫延至6月表決。

舒默在講話中強調，「法案將糾正我們的錯誤，為美國未來幾個世代的創新進行最大的投資，使美國在競爭中贏過中國等國家，這部法案對國家安全和經濟安全都至關重要。」（AP）

據美國之音（VOA）5月29日報道，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）5月28日宣布，一項目標為強化美國在多項關鍵領域競爭力與中國抗衡的大型技術投資立法將推遲至6月8日進行表決。

美國兩黨經過兩個星期密集協商和辯論，多位共和黨人5月28日對計劃耗資2,500億美元投資美國基礎和先進技術的《美國創新與競爭法》（US Innovation and Competition Act，USICA）提出疑慮和反對後，舒默宣布將暫時擱置推動法案的進程。

美國參議院曾試圖在5月27日通過這項價值2,500億美元的法案，但遭到共和黨人推遲，他們認為舒默和民主黨人沒有留出足夠的時間來考慮修正案，使得法案無法如願在舒默的目標期限內在本周末（5月30日）議程結束前完成立法工作。

舒默5月28日在一封給參議院民主黨人的信函中批評了共和黨人的阻撓，「我們看到了兩黨合作的侷限性和共和黨的阻撓行為再度出現，兩黨協商一直持續到5月28日凌晨都沒有達成共識」。

持批評態度的共和黨人反對理由是，這項長達700多頁的法案過於龐大，且修正案繁多複雜，議員卻沒有充分的時間瞭解其中具體內容。來自威斯康辛州的參議員約翰遜（Ron Johnson）為首的參議院共和黨人質問「誰能理解那項法案？」

據悉，參議員們花了三個月的時間在參議院各個委員會中制定該法案的不同方面。《美國創新和競爭法》由舒默倡導。該法案授權撥款約1,900億美元用於從總體上加強美國的技術，另外撥款540億美元專門用於增加半導體、微晶片和電信設備的生產。該法案還尋求通過外交手段對抗北京日益增長的全球影響力。