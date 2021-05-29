剛果戈馬市附近再有火山噴發　位處瀕危大猩猩棲息地

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-29 20:25

位於剛果民主共和國（DR Congo，剛果（金））東部北基伍省（North Kivu）戈馬市（Goma）附近的穆拉拉火山（Murara volcano）5月29日噴發。這是當地一週內第2次面臨火山噴發威脅。5月22日，尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）噴發。

剛果政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）稱坐落於維龍加（Virunga）無人地帶的穆拉拉火山（Murara）29日噴發。

他所指的地方，是剛果（金）的野生動物保護區，那裏也是瀕危的山地大猩猩（Mountain gorilla）棲息地。全球四分之一的山地大猩猩都在那裏生活。

圖為美國馬克薩爾科技公司提供的衛星圖片，顯示剛果尼拉貢戈火山火山口爆發前2天，即5月20日時的情形。（AP）

穆拉拉火山與尼拉貢戈火山都以火山活動強聞名。前者距離戈馬市25公里，後者距離它僅18公里。

北基伍省發言人28日稱，市民因擔心同在附近的尼拉貢戈火山或再有爆發風險，有約40萬人已逃離該市。

位於剛果民主共和國戈馬市附近的尼拉貢戈火山5月22日爆發，5天後政府再發出疏散通知，大批民眾逃離家園。他們28日來到庇護中心一個食物分發點領取所需。（AP）

尼拉貢戈火山是全球活躍的活火山之一。它5月22日爆發、湧出的熔岩，所幸它們流到戈馬市郊的布黑鎮（Buhene）便停止。不過熔岩掩沒數百房屋，一些大型建築物都不能倖免。是次爆發導致32人死亡。由於火山距離戈馬市不太遠，在政府發出警告數小時前已有居民開始逃離，甚至越境逃到鄰國盧旺達（Rwandan）。

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