聯合國秘書長古特雷斯籲全球逐步淘汰煤電項目　點名G7

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-05-30 08:07

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在5月29日召開的國際金融論壇（IFF）2021春季會議上表示，為了應對氣候變化，全球應逐步淘汰煤電項目，希望七國集團（G7）氣候部長和其他領導人能夠做出相關承諾。

據中國媒體《21世紀經濟報道》5月29日報道，聯合國秘書長古特雷斯當天表示，那些為了在2030年前實現聯合國可持續發展目標以及為了在2050年前達成《巴黎協定》全球控温1.5℃以內目標而付出努力因新冠疫情嚴重受挫，為扭轉這一趨勢，需要在多個方面採取更加協調一致的全球對策和多邊對策。

古特雷斯指出，如果想在本世紀中葉實現淨零排放，那麼各國必須確保履行淨零承諾有可靠的目標和時間表，即政府制定的國家自主貢獻以及企業與金融業的減排計劃，比如韓國不久前曾宣佈將在2021年年底前停止政府對國際燃煤發電項目提供新的直接支持，因此希望看到七國集團（G7）氣候部長和其他領導人做出類似的承諾。

古特雷斯強調，發達國家必須履行承諾，其中包括每年籌集1,000億美元為發展中國家提供氣候資金支持，這對於建立信任以及整個金融系統具有低碳和氣候適應性來説至關重要。各方還需要讓各類捐助者、發展融資機構和多邊開發銀行的投資組合與《巴黎協定》保持一致，確保至少50%的氣候融資用於新能源利用和氣候復甦以及支持發展中國家的短期行動等。

此外美國前財政部長席保爾森（Hank Paulson）在當天的會議上表示，中美關係依舊是世界上最重要的雙邊關係。在避免不必要對抗情況下，儘可能推動良性競爭，符合中美雙方利益，其中氣候問題是中美兩國之間的潛在合作領域之一。應通過消除關稅壁壘等方法促進環境產品和服務的自由流通，共同開發清潔技術並制定自然資源定價的方法和措施。