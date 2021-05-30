新冠肺炎｜英國凱特王妃接種首劑疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-30 01:13

英國政府積極為民眾接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，截至5月29日，當地有超過3900萬人接種最少一劑疫苗，包括威廉王子（Prince William）及妻子凱特（Kate, Duchess of Cambridge）。

凱特29日於Twitter上載照片，表示在昨天到倫敦科學博物館（Science Museum）接種首劑疫苗，並感謝所有參與接種計劃人士的貢獻。

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

倫敦科學博物館距離凱特居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）不遠，威廉王子在18日亦在同一地點接種疫苗，不過兩人都沒有透露接種哪款疫苗。

威廉王子的父親、王儲查理斯（Prince Charles）及祖母女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）都已參與接種，伊利沙伯二世形容接種過程快捷和無痛，更鼓勵大家踴躍接種。

另外當地衛生部門的數據顯示，英國在29日新增3398人確診，比上一天4182宗的兩個月高位稍為回落。

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