新冠肺炎｜英國研究稱病毒人為製造　前MI6主管批期刊拒絕刊登

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-30 10:06

有英國及挪威研究指出，找到證據證明新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）是人為製造的產物，但論文被主要期刊拒絕刊登。英國軍情六處（MI6）前主管迪爾洛夫（Richard Dearlove）指責科學界跟隨中國觀點，拒絕刊登論文。

圖為2月3日，世衛與專家小組前往中國武漢病毒實驗室，進行新冠病毒溯源工作。（Reuters）

英國《每日郵報》報道指取得一份研究報告，研究由英國及挪威科學家進行，聲稱找到證據，證明新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）是人為製造的產物。

該22頁論文聲稱在新冠病毒的樣本中發現一種「獨特指紋」，暗示該病毒是人為製造產物。研究人員相信中國科學家在實驗室利用一種由蝙蝠身上發現的病毒，接上額外的棘突物質，創造出新冠病毒，但相關數據或紀錄都被銷毀。

報道又指相關論文原本應更早發布，但遭到多個主要期刊拒絕刊登。研究人員亦曾前往尋找MI6要求進行調查，但同被拒絕。

但報道指在美國總統拜登（Joe Biden）要求情報部門調查新冠肺炎疫情源頭，包括病毒是否由實驗室泄漏後，英國MI6將準備協助美國展開調查。

《英國電訊報》在另一個訪問中，引述MI6前主管迪爾洛夫表示，有期刊在收到該論文後，在一星期後就彈回論文兼拒絕刊登，但同時卻接受了2至3篇來自中國，有關新冠病毒的研究論文。迪爾洛夫批評這些期刊都跟隨中國觀點，拒絕刊登持相反意見的論文。

報道指該論文至今未有期刊接受刊登，英國弗朗西斯克里克研究所（Francis Crick Institute）及倫敦帝國學院（Imperial College London）亦質疑論文的可靠性。