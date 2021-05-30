拜登6萬億預算案　多為兌現競選承諾　着力改善基建教育衛生

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-30 16:51

5月28日周五，美國總統拜登（Joseph Biden）向國會提交了他任內第一份正式預算提案，申請美國聯邦政府在2022財年中支出6萬億美元。

該預算需要在一年內使用完畢，支出時間從2021年10月1日開始，到2022年9月30日結束。

拜登的預算案與前任總統特朗普的政策重點有很大不同，具體包括哪些方面呢？

拜登預算案其中一個着重的範疇是教育。圖為5月21日，美國密歇根州一所高中外有人在進行示威，抗議學校為已接種者提供舞會門票優惠。他們認為，獎勵已接種者，會導致那些未接種者被騷擾。（AP）

首先，該預算中絕大部分資金將用於醫療保險、醫療救助、社會保障、國債利息等法律規定的政府強制支出，6萬億美元中只有3000億美元是下一財年要求的新增支出。

拜登將其預算的重點放在了部分優先領域，包括基礎設施、教育、研究、公共衞生、有薪假和兒童保育等。

預算案實現了拜登的部分競選承諾，具體來説，包括為高貧困地區的學校提供更多資金，加大聯邦對癌症、糖尿病和腦退化症的直接研究，應對氣候變化的投資等。

按拜登的預算支出，教育部比去年增加41%，衛生和公眾服務部增加23%，環境保護局增加22%，軍事和國內項目的支出按年增長8.6%至1.52萬億美元。

拜登的預算包括了他的兩項標誌性國內提案，就業計劃和家庭計劃。

拜登斥資改進美國的基建設施，同時亦可為國家創造更多就業機會。圖為美國加州公路巡邏隊的汽車2020年4月行經三藩市-奧克蘭海灣大橋。（Getty）

拜登政府預計將投資170億美元用於改善基礎設施，包括維修道路、橋樑和機場。其中45億美元用於更換全國的鉛水管，130億美元用於擴展高速寬帶。

拜登政府將斥資35億美元提供普適性的學前教育，並確保這些學校的老師能獲得15美元/小時的薪水；投資88億美元用於家庭直接支出項目，其中包括67億美元的平價兒童保育項目，以及7.5億美元的帶薪家庭假。

此外，拜登政府還將斥資10億美元用於司法部的暴力侵害婦女法案項目，這幾乎是去年的兩倍。還有用於資助擴大對性別暴力的干預和跨性別者的保護項目。

除了就業計劃和家庭計劃，還有一項強制性計劃，用於社會保障、醫療補助和醫療保險等計劃的強制性支出。

其中，對高度貧困學校的365億美元投資堪稱「歷史規模」，較2021財年增加200億美元。此外，還向疾病控制和預防中心（CDC）提供的87億美元是近二十年來最大預算授權增長，以改善應對未來公共衛生危機的準備。

在美國特朗普政府治下，抗疫工作拖沓，成為疫情爆發與蔓延全美原因之一。來到拜登上場，他決定在公共衛生方投放更多資源，確保美國不在重蹈覆轍。圖為5月19日美國一名男子在馬薩諸塞州的大型接種診所接受第二劑新冠肺炎疫苗注射。（AP）

在1.5萬億美元的「自由支配開支」項下，拜登政府提議增加對教育、醫保、研發、槍支暴力和可再生能源等支出。

值得一提的是，拜登對氣候變化的新重大投資將較2021年增加了140億美元，並涵蓋幾乎所有政府機構，將有助於從化石燃料向風能、太陽能和其他可再生能源過渡的探索。相反，特朗普則希望砍掉部分清潔能源計劃的資金扶持。

拜登政府將向國會要求提供12億美元的綠色氣候基金。這是《巴黎協定》的一部分，旨在幫助發展中國家。而特朗普退出了《巴黎協定》並停止向綠色氣候基金付款。

在新能源領域，拜登政府預計向美國郵政服務局提供24億美元，用於打造電動汽車車隊。

此外，拜登政府還將致力於一系列重大的醫療改革提案，包括創建公共選擇醫療保險計劃；努力降低處方藥成本；降低醫療保險資格年齡的計劃；以及擴大醫療保險福利，以增加視力、聽力和牙科保險。

類似美國前特朗普為興建美墨圍牆不惜令迫使政府停擺的情況不會重現。美國現任總統拜登不會再為這個項目提供撥款。（Reuters）

在對外交、民主和難民的再投資方面，拜登政府將為國務院和國際項目增加63億美元預算，比當前支出高11%。

並且，拜登政府預計有10億美元的支出用以對抗新冠病毒的傳播、促進全球衞生安全計劃，以及增加研究以檢測和阻止未來的病毒爆發。

此外，拜登政府還將為海外弱勢群體提供100億美元的人道主義援助。

總的來説，2022年預算案集中反映了拜登施政理念與特朗普政府的區別，例如要求為教育部、衞生及公共服務部、國家環境保護局的撥款分別增加41%、23%和22%，而對協助特朗普實行激進移民政策的國土安全部撥款小幅減少0.1%，國防部撥款僅增加1.7%。

值得一提的是，拜登將通過提高對企業和高收入者的稅收來為他的議程提供資金，這將在2030年代開始縮小預算赤字。

政府官員曾表示，增稅將完全抵消15年內的就業和家庭計劃，預算要求對此予以支持。與此同時，每年的預算赤字將保持在1.3萬億美元以上。