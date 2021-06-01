韓媒：朝鮮新設勞動黨第一書記　地位僅次金正恩

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-01 15:06

韓聯社6月1日引述消息人士報道，朝鮮近期新設勞動黨第一書記職位，職位僅次於總書記金正恩。報道指，期間朝鮮曾出現過多名所謂的二號人物，但正式「正名」實屬罕見。

韓聯社援引對朝消息人士透露，朝鮮1月於勞動黨八大修訂勞動黨章程，第3章第26條新增「勞動黨中央委員會全體會議選舉第一書記、書記」的內容。也就是説，朝鮮於總書記旗下新設第一書記職位，第一書記於7名黨書記排行第一，正式成為朝鮮二號人物。

朝鮮勞動黨黨章規定，第一書記可以接受總書記的委任主持會議。朝鮮內可以替代總書記金正恩主持會議的職位只有勞動黨政治局常委。目前，常務委員共5人，包括金正恩、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨組織書記趙勇元、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和內閣總理金德訓。

報道稱，政治局常委趙勇元是金正恩的心腹，擔任第一書記的可能較大。趙勇元5月7日與其他書記一道指導勞動黨細胞書記大會第二天日程。而第一書記這個名稱曾為金正恩於2012年至2016年使用，因此更為意義重大。

2012年，金正恩將已故領導人金正日擁戴為「永遠的總書記」，自己則擔任第一書記的職位。之後於2016年將「書記制」轉換為「委員長制」，2021年年初重新恢復「書記制」，金正恩擔任總書記。